Kommentar: Überall ist Wut

Thomas Stridde über die Chancen für gute Nachrichten

Wie ist das denn tatsächlich am Grenzübergang vom Schlaraffenland – Jahresurlaub genannt – zum Alltag? Monströs, monströs, kann der Autor dieser Zeilen sagen. Beispiel Privatgarten: drei Wochen keine Rasen-Mahd und Blüten und Blätter von der Trockenheit ganz malad. Dieser Grünschnitt, monströs.

Monströs scheint es aber auch, dass es sich Innenminister Georg Maier am Montag in Jena (Lokalseite 15) als ganz selbstverständliche Drohkulisse beschreiben lassen musste, wie Notfallmediziner und Rettungssanitäter im Alltag Gewalt erleben. Streit bis aufs Messer mit denen, die wissen, wie Retten geht. Nö, ich weiß es besser. Zudem beklagt diese Gruppe von Helfern, dass sie anders als Polizei und Feuerwehr nicht automatisch psychotherapeutische Hilfe verfügbar hat.

Vielleicht weil dieses Stück schaurige Normalität zu schnell Normalität geworden ist, um schon allgemein bekannt zu sein?

Darf man denn in diesen Zeiten überhaupt noch gute Nachrichten vermelden? Diese Frage hat Isserstedts Ortsteilbürgermeister Oliver Majuntke an den Jahresurlaubsfinalisten gerichtet. Klar, man darf.

Isserstedt ist derzeit ein Drehkreuz für den großen Umleitungsverkehr, seit die B 7 zwischen dem Globus-Kreisverkehr und Weimar wegen Sanierung gesperrt ist. Drum sind im Ortsteil Baustellen-Ampeln aufgestellt worden, um das verbliebene Verkehrs-Rinnsal aus Richtung Weimar (Globus-Kunden, Großraum Großschwabhausen) angemessen einzuordnen. Die Ampelschaltung, so habe man im Ortsteilrat konstatiert, sei angemessen und gut, berichtete Oliver Majuntke. Hoffentlich bringt das nicht all jene in Wut, die in der Bau-Stadt Jena derzeit alles finden – nur keine grüne Welle.