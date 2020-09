Kommentar: Zu kühl, sich auszukleiden

Ein feines Geschenk! Und passend zu diesen Tagen! – Der Kollege aus der Lokalsportredaktion hat sein Bücherregal gelichtet und mir einen DDR-Reiseführer übereignet: „FKK zwischen Ostsee und Vogtland“ vom VEB Tourist Verlag Berlin – Leipzig, 1988. Der Anblick ostdeutscher Freikörperkulturfreunde macht bewusst, dass es mit der Freiluftnackigkeit – heute oder morgen? – in diesem Jahr vorbei ist. Doch kommt der Lokalpatriot in mir an der zentralen Stelle des Reiseführers ins Grübeln: Eine DDR-Landkarte zeigt die FKK-Badestellen. Und für jeden der DDR-Bezirke – geballt an der Ostsee – sind solche Nackedei-Oasen verzeichnet. Nur nicht für die Bezirke Gera, Erfurt, Suhl, die heute den Freistaat Thüringen bilden. Waren die Menschen zwischen Werra und Weißer Elster verklemmter? Nicht klären ließ es sich gestern zudem auf Nachfrage beim Jenaer Bäderbetrieb, ob es den FKK-Strand am Schleichersee schon vorm DDR-Ende gab. Mitarbeiter erinnerten sich, schon als Kind am „Schleicher“ nackt rumgelaufen zu sein. – Nö, zählt nicht! Es geht um die Erwachsenen, die sich einander hüllenlos zeigen.

