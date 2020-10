Das Wehr in Kahla ist größtenteils in Hand des Landes, nur der marode Schütz hin zur Lache (links) wird der Stadt zugeordnet.

Konflikt um defekten Schütz am Kahlaer Saalewehr hält an

Normalerweise ist man froh über Eigentum, in diesem speziellen Fall aber nicht. Das Saalewehr in Kahla birgt am Zufluss zur Lache einen Streitgegenstand zwischen der Stadtverwaltung und dem Land Thüringen. Das Umweltministerium sieht die defekte kleine Wehranlage (Schütz) als städtisches Eigentum an. Die Stadt stemmt sich gegen diese Auffassung und will vorerst nicht klein beigeben.