Kontakte ins Tierheim zumeist nur aufs Telefon begrenzt

Das Tor ist zu. Am Gitter hängt ein roter Zettel, der informiert, dass man nicht mehr so einfach in die Sprechstunden des Tierheims in Jena-Göschwitz kommen kann, weil der Besucherverkehr wegen der Corona-Krise eingestellt ist. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie Kerstin Wuthenow vom Vorstand des Jenaer Tierheimvereins sagt. Denn mancher überlege sich vielleicht gerade jetzt, wo Kinder und Eltern zusammen viel zu Hause seien, doch mal schnell im Tierheim vorbeizuschauen. Das sollte vermieden werden, wofür der Tierheimverein um Verständnis bittet.

„Unser Tierheim beherbergt über 70 Tiere, deren Versorgung wir weiterhin gewährleisten müssen“, sagt Wuthenow. „Wir tragen somit eine hohe Verantwortung und sehen uns aufgrund der aktuellen Situation gezwungen, den Besucherverkehr im Tierheim bis auf Weiteres einzustellen.“ Termine sollen ab sofort nur in Einzelfällen und nach vorheriger telefonischer Absprache mit der Tierheimleitung vereinbart werden. Fundtiere werden natürlich weiter aufgenommen, versichert die Tierschützerin. Der Verein wolle mit seinem Tierheim seine Aufgaben im Sinne des Tierwohls weiter zuverlässig erfüllen. Keine Einschränkungen soll es für die im Tierheim registrierten und geschulten Gassigeher geben. Die könnten die Hunde des Tierheims weiterhin ausführen. Neuaufnahmen von Gassigehern seien jedoch vorerst ausgeschlossen. Die für den 21. März geplante Mitgliederversammlung des Tierheimvereins wird verschoben, wobei sich der Vereinsvorstand auf die Verfügungen durch das Thüringer Ministerium und die Stadt Jena beruft. Kontakte derzeit nur telefonisch zum Tierheim Jena über 03641/210922, Montag/Dienstag, 11-16 Uhr, Mittwoch bis Sonntag 11-14 Uhr