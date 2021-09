Ordnungsamt und Polizei führten am Montag, 6. September, zum Schulstart Verkehrskontrollen vor den Jenaer Schulen durch.

Kontrollen an den Jenaer Schulwegen

Jena. Jenaer Schulen suchen bei Covidtest-Verweigerung erst das Gespräch mit den Eltern

Nein, die Polizei und das Jenaer Ordnungsamt standen am Montagmorgen nicht vor den Schulen, um Bußgelder für Testverweigerer zu verhängen. Sie kontrollierten den Verkehr zum Start des neuen Schuljahres, führten Geschwindigkeitskontrollen durch und sorgten dafür, dass die Schüler einen sicheren Schulstart hatten. Zu festgestellten Verstößen teilen Polizei und Ordnungsamt gestern noch keine Bilanz mit. Übrigens: Wie eventuelle Bußgelder bei der Verweigerung der wöchentlichen Covid-Tests an Schulen genau erhoben werden, sei noch unklar, teilt Henry Fischer vom Staatlichen Schulamt Ostthüringen mit. Zunächst werde in solchen Fällen mit den Eltern über die Gründe gesprochen.