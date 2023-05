Konzert in Jena: „Die Mandoline Instrument des Jahres 2023“

Jena. Nach Konzert in der voll besetzten Aula der Universität: Riesenbeifall für Ensembles aus Jena und Thüringen.

Die Konzertbesucher in der voll besetzten Aula der Universität schienen zu ahnen, dass etwas Besonderes ins Haus stand. Zunächst sorgte die „Lautengilde Jena“ unter Leitung von Volker Böhm für sich steigernde Aufmerksamkeit, denn was eingangs mit einem Allegro von Valentin Roeser barock in Szene ging, war nur der Anfang mit weiteren vier Titeln unterschiedlichster Prägung. Dabei eine „Burletta“ unseres in Jena wirkenden Max Reger oder die tänzerisch folkloristisch anmutende „Cordillera“ mit bolivianischem Charme.

In der Mitte des Programms vermochte Christian Laier für Staunen zu sorgen, denn wie er auf der Barockmandoline die III. Partita von Filippo Sauli mit ihren 5 Sätzen zu interpretieren wusste, Hochachtung! Desgleichen bei der Wiedergabe der Variationen über „La lumiére la plus pure“, selbst für Musikkenner eine Premiere. Danach Auftritt des Landeszupforchesters Thüringen unter Leitung von Daniela Heise, die auch trefflich zu moderieren wusste. Programmatisch wiederum eine musikalische Reise über die Jahrhunderte mit „Réverie de Poéte“ aus der Feder von Giuseppe Manente beginnend, wobei das „Concertino für Flöte und Zupforchester von Ralph Paulsen-Bahnsen mit der Solistin Christiane Gruppe auf der Sopranblockflöte Beifallsstürme auszulösen vermochte. Fast sinfonisch das dreisätzige „Daintree“ von Richard Charlton. Am Ende die „Music“ (1976) von beiden Ensembles interpretiert. Stehende Ovationen, Zugaben mussten sein, wobei am Ende Volker Böhm noch einmal am Dirigentenpult stand.

Die Jenaer Musikfreunde wünschen beiden Ensembles weiterhin solche Erfolge.