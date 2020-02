Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert mit Veronika Fischer in Jena verschoben

Das Konzert von Veronika Fischer & Band, das am Samstag (22. Februar) in der Stadtkirche St. Michael in Jena stattfinden sollte, muss aufgrund einer Erkrankung der Sängerin verschoben werden. Ein Ersatztermin wird kurzfristig genannt, so der Veranstalter.

Das Konzert wird am 16. April 2020 um 20 Uhr in der Stadtkirche Jena nachgeholt, Karten behalten ihre Gültigkeit.