"Magische Momente" an den Dornburger Schlössern – fotografiert von Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck.

Konzert und Vernissage in Dornburg

Dornburg. Das wird zum Denkmaltag auf den Dornburger Schlössern geboten.

Zu einem Konzert unter dem Motto „Galant Gelehrt“ wird zum Denkmaltag am Sonntag, 10. September, in den Festsaal des Rokokoschlosses in Dornburg eingeladen. Die Gruppe Thüringen Barock wird ab 17 Uhr Kammermusik von Vivaldi, Telemann sowie Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach spielen. Tickets gibt es für 15 Euro.

„Das Konzert vereint Hofbarock bis italienischen Barock und passt sehr gut zum Schloss“, sagt Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Wegen hoher Besuchszahlen zum Denkmaltag empfiehlt sie, Tickets telefonisch unter 036427/215135 an der Museumskasse zu reservieren.

„Magische Momente“

Ebenfalls am Sonntag wird um 11 Uhr im Rokokoschloss die Sonderausstellung „Dornburger Jahreszeiten – Magische Momente“ eröffnet. Zu sehen sind Bilder, in denen Fanny Rödenbeck „besondere Momente in den Schlossgärten festgehalten hat, vom magischen Nebel im Herbst, der Pracht der Frühlingsblüte über die legendäre Rosenblüte bis zu den stillen Momenten im Winter“, wie es heißt.

Weiterhin werden um 14 und 15 Uhr Führungen durch das Alte Schloss angeboten. Treffpunkt ist auf dem Hof.