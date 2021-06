Konzert zum Abschluss der Residenz in Jena

Jena. Maximilian Hornung und die Jenaer Philharmonie am Wochenende bei Jena TV

Zum Abschluss seiner Residenz in der Spielzeit 2020/2021 kann das Publikum Maximilian Hornung noch einmal gemeinsam mit der Jenaer Philharmonie unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Simon Gaudenz erleben: Anfang Mai wurde ein Konzert im Volkshaus Jena aufgezeichnet, das nun im Fernsehen gesendet wird. Eröffnet wird das Konzert von den Blechbläsern der Jenaer Philharmonie mit Robert Schumanns „Vier doppelchörigen Gesängen“ op. 141 in einem Arrangement für Blechbläserseptett. Cellist Maximilian Hornung spielt und leitet Antonín Dvořáks Serenade d-Moll für Blasinstrumente, Violoncello und Kontrabass op. 44.

Als Solist ist Hornung anschließend in Mieczysław Weinbergs Concertino für Violoncello und Streichorchester op. 43 aus dem Jahr 1948 sowie in Leó Weiners Romanze für Violoncello, Harfe und Streichorchester op. 29 aus dem Jahr 1949 zu hören. Mieczysław Weinberg wurde erst in den letzten Jahren von der klassischen Musikwelt wiederentdeckt, genauso wie sein im Konzert zu hörendes Concertino. Zum Abschluss des Konzerts stehen die „Rumänischen Volkstänze“ von Béla Bartók in einem Arrangement für Streichorchester auf dem Programm.

Samstag, 5. Juni, 20 Uhr, Sonntag, 6. Juni, 10 und 14 Uhr auf Jena TV