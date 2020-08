Wir alle wissen, was rein muss. Aber mit dem Namen tun wir uns schon schwer: Zigeunersauce. Jetzt hat ein Lebensmittelkonzern auf eine mehrjährige Rassismusdiskussion reagiert und sein Produkt umbenannt: „Paprikasauce Ungarische Art.“

Die Kritik an Sprache, die Debatte über rassistische Begriffe gehört zu unserer offenen Gesellschaft, ist aber in Großstädten zum Beispiel viel einfacher zu führen als auf dem Land. In Jena allemal, einem akademischen Ferienlager, wie die Taz vor Jahren einmal schrieb.

Schon ein Blick nach Eisenberg zeigt, dass man dort nicht gewillt ist, sich das Mohrenfest madig zu machen. Wohl gemerkt: Auch wenn die Sage uralt ist, wurde das Fest erst im vergangenen Jahr unter diesem Namen das erste Mal gefeiert. Welche sprachlichen, vielleicht rassistischen Stolpersteine gibt es in Jena? Die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling (Bündnisgrüne) lässt sich von der Initiative „Decolonize Jena“ am Dienstag durch die Stadt führen und wird Antworten bekommen. Nicht immer ist die Zeit reif für eine korrekte Sprache. So gibt es seit Januar 2019 das dritte Geschlecht: divers. „Aus Datenschutzgründen sind diese Personen vorerst bei männlich enthalten“, schreiben die Statistiker. Zum Jahresende 2019 habe es allerdings in Jena keine Person mit dem Geschlecht divers gegeben.