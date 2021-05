Kostenlos mehr Ostthüringer Zeitung lesen

Jena. In eigener Sache: Ab sofort erhalten tägliche Abonnenten der gedruckten Tageszeitung alle digitalen Inhalte unserer Redaktion – ohne Aufpreis

Sie lesen die gedruckte Ostthüringer Zeitung von Montag bis Samstag im Abonnement? Dann haben wir gute Nachrichten für Sie: Unsere täglichen Abonnenten erhalten jetzt alle Digitalinhalte dauerhaft und kostenlos dazu – natürlich neben der gewohnten Druckausgabe.

So können Sie die Zeitung von morgen bereits am Vorabend als E-Paper lesen – auf jedem Endgerät. Und auch die aktuellsten Entwicklungen des Tages bekommen sie uneingeschränkt und rund um die Uhr mit – dank des freien Zugriffs auf unsere Plus-Inhalte, also die Artikel, die sich auf www.otz.de hinter einer Bezahlschranke befinden.

„Lokaljournalismus ist unsere Leidenschaft, die DNA der Ostthüringer Zeitung. Dabei wird es auch bleiben. Egal ob gedruckt oder digital. Mit dem neuen Angebot hoffen wir, Sie noch umfänglicher informieren zu können“, sagt OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch.

Keine versteckten Kosten

Das Premium-Abo enthält keine versteckten Kosten, aber mehr Angebot. So können Sie im E-Paper auch auf andere Lokalausgaben zugreifen. Wie Sie blitzschnell den Einstieg in das digitale Lesen meistern und von den Vorteilen von Ostthüringer Zeitung Premium profitieren können, verraten wir Ihnen gern auf www.otz.de/premium.