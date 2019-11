Jena. Die Stadtverwaltung denkt über den Kauf einer mobilen Toilettenanlage für Feste in Jena nach.

Kostenlose „U-Bahn“ zum Jenaer Weihnachtsmarkt

Not macht erfinderisch: Zum Weihnachtsmarkt wird die Stadt die Markt-Toilette kostenfrei anbieten. Das sagte am Mittwoch OB Thomas Nitzsche (FDP). Dazu sollen Piktogramme gehängt werden, die den Weg zu der im Volksmund genannten „U-Bahn“ weisen sollen. Die Stadt hofft so, das wilde Urinieren eindämmen zu können und verzichtet dabei auf Einnahmen, die im Dezember etwa 8000 Euro betragen.

Es sei eine Testphase, sagte Nitzsche, wobei man auch grundsätzlich überlege, nach dem Verursacherbetrieb zum Beispiel die Betreiber von Glühweinhütten an den Kosten zu beteiligen. Auch denke die Verwaltung darüber nach, eine mobile Toilettenanlage anzuschaffen. Sie könnte künftig bei den Jenaer Festen eingesetzt werden.