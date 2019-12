Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Krach & Stille“ wieder in ihrer Heimatstadt

In diesem Jahr war die Jenaer Band „Krach & Stille“ mit ihrem Album „So viel zum Plan“ häufig auf Tour und spielte nicht nur in Thüringen viele Konzerte, unter anderem auch zum Altstadtfest in Jena. Die fünf Musiker spielen nun wieder in ihrer Heimatstadt – zum Abschluss-Konzert 2019. Danach geht es in die Winterpause und ins Studio, um 2020 mit neuen Songs wieder zu starten.

Die Band hat sich seit dem Gewinn des Publikumspreises 2017 beim Thüringen-Grammy zunehmend zu einer Rockformation mit eigenen Titeln entwickelt. Dabei wolle man dem Bandnamen alle Ehre machen und sowohl laute rockig-poppige Klänge bieten als auch besinnliche Songs. Gute Beispiele dafür sind die Songs „Nachts in Hamburg“ und „Komma fehlt“. Während der Hamburgsong ziemlich rockig und rhythmisch daherkommt und von einem schönen langen Abend in der Hansestadt erzählt, handelt es sich bei „Komma fehlt““ um einen Titel der leisen Töne, ein nachdenklicher Song über den Verlust eines lieben Menschen. Rockkonzert mit „Krach & Stille“, Freitag, 27. Dezember, Einlass 20 Uhr, F-Haus