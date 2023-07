Deeskalationstrainig in Jena: Wenn Angehörige auf Rettungskräfte losgehen

Jena. Sani-Fachleute des ASB berichten Innenminister Maier von Gewalt im Alltag und von Deeskalationstraining

Die umgekippte leere Schnapsflasche trudelt aus auf dem Boden neben der Holzbank wie ein Auto, das nix mehr im Tank hat. Ein schwer Betrunkener sitzt dort mit klaffender Kopf-Wunde. Und die Notfallsanitäter des ASB eilen hinzu. Aber sie haben ein weiteres Problem: der Besitzer des Grundstücks. Er funkt dazwischen, will den Trunkenbold packen und ihn antreiben, sein Grundstück endlich zu verlassen, ist dabei vor Wut kaum zu bremsen.

Ü-1,90-Mann Michael Alberti, der Rettungssanitäter, kann den aggressiven Herrn mit beruhigenden Worten zurückdrängen. Endlich Bahn frei für Notfallsanitäterin Nadine Heeren. Doch der Verletzte spielt nicht mit, schnippt in den Stand hoch und hat sich die leere Flasche geschnappt mit der Schnapsidee, sie nach dem Grundstücksbesitzer zu werfen. Gerade mal so kann Nadine Heeren ihm die Flasche aus der Hand winden. Nächste Schrecksekunde: Als Nadine Heeren und Michael Alberti den Mann bei sich untergehakt haben, segelt aus dessen Klamotten ein Messer mit Springklinge zu Boden. Dann haben Heeren und Alberti den Patienten endlich in den Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) bugsiert. Auf der Tür steht: „Wir helfen hier und jetzt“.

Deeskalationstraining beim ASB ^^1 Foto: Thomas Stridde

So nicht zu erwarten

„Ich war sofort drin in dem Film“, sagte dazu am Montag Thüringens Innenminister Georg Maier. „Bei Ihnen kann im Einsatz immer etwas sein, was so nicht zu erwarten ist.“ Der SPD-Mann hatte auf seiner Sommertour „Respekt den Rettern“ im Beisein des Jenaer Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) den ASB-Kreisverband in der Göschwitzer Feuerwehr-Wache Jena-Süd besucht. Kreis-Chef René Zettlitzer und sein Team waren froh über Ministers offenes Ohr für das Problem der Gewalt gegen Rettungsleute, das den Alltag beim ASB immer mehr belastet.

Die nachgestellte Szenerie um den verletzten Trinker illustrierte, was Zettlitzer als Form des Umgangs mit der Gewalt gegen Retter beschrieben hatte: Deeskalationstraining. Zunächst habe man beim ASB auf Selbstverteidigungskurse gesetzt. „Aber man muss früher ansetzen.“

Deshalb die Kooperation des ASB mit der Unternehmung Kokodema. Das steht für „Kommunikation, Konflikt- und Deeskalationsmanagement“ samt Schulungen und Training. Kokodema-Koordinator Florian Zeiger sagte, „Selbstverteidigung funktioniert nicht, wenn man nicht jede Woche trainiert“. Etwa mit passender Gestik und Mimik zu agieren, „das ist der richtige Weg“. Ausbilder Jan Birkemeyer, der den Trunkenbold gekonnt gemimt hatte, erläuterte, es gehe um die Sensibilisierung für den Eigenschutz. „Oft ist ja beim Einsatz nicht klar: Was ist da für eine Grundstimmung?“ Zum Beispiel werde in den Kursen auch eine Wohnung mit gefährlichen Gegenständen drapiert.

Notaufnahme zugestellt

Denise Heeren übt ihren Beruf seit 19 Jahren aus. Und sie konstatiert: Das Gewalt- und Bedrohungsproblem sei eindeutig angewachsen. Ihre Notfallsanitäter-Kollegin Maria, die aus Eigenschutz ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, und Michael Alberti berichteten dem Minister über ihren Fall: Im Frühjahr wurden sie in Jena zu einer Patientin in einem „gut bürgerlichen“ Viertel gerufen. Der Sohn der schwer Kranken wollte anders als sie selbst nicht zustimmen, dass seine Mutter ins Jenaer Uni-Klinikum UKJ gebracht wird.

Er wollte sie nach Bad Berka verlegt wissen, was 25 statt 10 Minuten Fahrzeit bedeutet hätte. Dann die Drohungen gegen Michael Alberti; dann im Privatauto die Verfolgung des Rettungswagens in Richtung UKJ. Dort habe der Sohn den Wagen quer vor die Notaufnahme gestellt und zweimal auf Michael Alberti eingeschlagen. Obendrein sei die Polizei an diesem Tag vielseitig gestresst gewesen. 26 Minuten habe sich die Situation hingezogen, bis die Polizei angekommen und in hohe Not geraten sei, den Mann zu beruhigen, sagte Alberti. Und vor 14 Tagen: ähnliche Situation bei derselben Familie. Diesmal habe sich die Notärztin eine Transportverweigerung von der Familie gegenzeichnen lassen.

Deeskalationstraining beim ASB Jena. Foto: Stridde

Betrifft alle Schichten

Der Fall zeige, dass der Sinkflug des Respekts in „allen gesellschaftlichen Schichten“ von Belang sein könne, sagte Georg Maier. Er sei „noch nicht ganz auf den Grund“ dafür vorgedrungen. „Leute, die mir helfen, den sollte ich doch nichts tun.“ Teil der Erklärung sei wohl der „starke Rückzug ins Private“. Nur zu oft gelte ehern, dass „meine Meinung die richtige ist“ und man „alle anderen verächtlich machen“ könne.

Respekt-Sinkflug: Der habe auch bei der Verkehrsüberwachung und beim Ermittlungs- und Vollzugsdienst der Stadt zugenommen. „Das Problem ist aber kein ständiger Begleiter“, sagte Dezernent Koppe. Es gebe sogar Leute, die seien dankbar, dass sie rechtzeitig vor der Abschleppung wegen Falschparkens gewarnt wurden.