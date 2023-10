Krankenkarte verrät Ladendiebin in Jena - Autofahrer mit Alkohol im Blut erwischt

Jena. Polizeinachrichten aus Jena: Eine Ladendiebin wurde mit der eigenen Krankenkarte überführt und Alkoholsünder muss sein Auto stehen lassen.

Eine Ladendiebin wurde am Donnerstagnachmittag durch ihre Krankenkassenkarte entlarvt. Wie die Polizei informierte war die 32-jährige Frau in einem Geschäft in der Karl-Marx-Allee unterwegs. Dort stahl sie einen Toaster im Wert von 25 Euro. Darauf angesprochen, flüchtete sie, ließ die Beute zurück und verlor ihre Krankenkarte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.

Alkoholtest knapp über Grenzwert

Betrunken setzte sich ein 33-Jähriger ans Steuer und fuhr los. In der Anna-Jorsch-Straße unterzogen Beamte ihn einer Verkehrskontrolle. Nach Polizeiangaben stellte diese bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 0,64 Promille fest. Ein gerichtsverwertbarer Test im Anschluss ergab 0,56 Promille. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Dieb stiehlt Bettwäsche vor Hofeinfahrt

Die Gunst der Stunde nutzte am Donnerstagmittag ein Dieb in der Bachstraße. Laut Polizei stellte ein Hausbewohner gegen 13.30 Uhr Bettwäsche und verschiedene Verbrauchsgüter vor die Hofeinfahrt. Als er diese kurze Zeit später abholen wollte, waren sie verschwunden. Der Täter entkam unerkannt. Die fällige Anzeige wurde aufgenommen.