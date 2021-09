Krankenstand in Jena unter dem Landesdurchschnitt

Jena. Rückenbeschwerden sind in Jena die häufigste Ursache für Krankschreibungen.

Jena hat den zweitniedrigsten Krankenstand in ganz Thüringen. Nach Angaben der Barmer sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergangenes Jahr im Schnitt 19,5 Tage krankgeschrieben gewesen. Nur in Weimar sei der Krankenstand noch niedriger, dort fehlten Beschäftigte im Schnitt 19,2 Tage krankheitsbedingt auf Arbeit. Der Thüringer Durchschnitt falle mit 21,9 Tagen deutlich höher aus.

Der bundesweite Mittelwert liegt hingegen bei nur 18 Tagen. Der Krankenstand für das Jahr 2020 in Jena betrug somit 5,3 Prozent. Statistisch gesehen fehlten also an jedem Arbeitstag 5,3 von 100 Beschäftigten krankheitsbedingt in den Unternehmen der Region. Regionalgeschäftsführer Wolfgang Schakau spricht von einem positiven Trend. Er solle Anlass und Motivation für jede und jeden Einzelnen sein, mehr für die eigene Gesundheit zu tun.

Rückenbeschwerden sind in Jena die häufigste Ursache für Krankschreibungen. Den Auswertungen der Krankenkasse zufolge waren Beschäftigte deswegen durchschnittlich 4,2 Tage krankgeschrieben. Mit Blick auf psychische Leiden liegt der Mittelwert in der Saalestadt bei 3,5 Tagen. Wegen Atemwegserkrankungen fehlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schnitt 2,9 Tage.

Die Barmer hat in Jena rund 15.000 Versicherte.