Krankmacher in Jenaer Schulbau noch nicht enttarnt

Jena. Jenzigweg: Bildungsdezernent will „alles, was man sich vorstellen kann“, untersucht wissen.

Bei der Suche nach Ursachen tappen die Experten noch im Dunkeln. Das bleibt nach einer Beratung am Montag als Resümee zum Krankheitsbild bei Förderschülern, die bislang im Seitenflügel-Erdgeschoss der neuen Gemeinschaftsschule Wenigenjena am Jenzigweg unterrichtet wurden. Die Kinder und vereinzelt auch Pädagogen hatten nach dem Unterricht unter Erbrechen, Durchfall und Hautirritationen gelitten – und waren von den Symptomen frei, sobald sie sich eine Weile fern jener Räume aufhielten (Zeitung berichtete). Zum Beispiel liegen Analyse-Ergebnisse zu flüchtigen organischen Verbindungen in jenen Räumen erst am Dienstag oder Mittwoch vor, nachdem die Proben Donnerstag der vorigen Woche genommen worden sind. Das sagte gegenüber der Zeitung Mario Blei, Chef der Dr. Blei GmbH. Das Privatinstitut für Innenraumtoxikologie war vom kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ beauftragt worden.