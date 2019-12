Krebs finden, ehe ein Tumor wächst

In den Laboren der Oncgnostics GmbH am Jenaer Beutenberg geht es um nichts weniger als die Rettung von Leben. Denn von den Forschern und Laboranten bei Oncgnostics im Jenaer Bioinstrumentezentrum oberhalb der Stadt am Beutenberg ist ein Test für Gebärmutterhalskrebs zur Marktreife gebracht worden. „Das war 2015“, erinnert sich Firmengründer Alfred Hansel. Trotzdem hat man noch einen weiten Weg vor sich. „Standard aus Sicht der Krankenkassen ist derzeit noch der Abstrich vom Muttermund“, sagt der Biologe. Jedes Jahr könne der Test wiederholt werden. „Aber dieser Pap-Test liefert falsche Verdachtsdiagnosen und übersieht auch tatsächliche Krankheiten.“ Mithin sei die Erfolgsquote nicht befriedigend. „Es folgen stets immer weitere Tests und Untersuchungen“, so Hansel. „Die betroffenen Frauen schlafen dann ein halbes Jahr lang schlecht.“

Das Hauptproblem der derzeitigen Vorsorgemethoden bestehe darin, dass sie nicht gut zwischen einer harmlosen Abnormalität, die von allein wieder verschwindet, und einer ernstzunehmenden Krebsvorstufe unterscheiden können, schrieb das Unternehmen einst in einer Botschaft an mögliche Kapitalgeber. Vorschnelle Therapien könnten dann die Folge sein, bei der Teile des Muttermundes operativ entfernt werden. Die Tests für Humane Papillomviren seien auch nicht unbedingt zielführend – mit denen stecken sich die meisten Menschen im Lauf ihres Lebens an. Meist führen sie nur zu ein paar harmlosen Warzen – bei Frauen können sie Gebärmutterhalskrebs auslösen. „Aber längst nicht immer führt die Infektion zu Krebs.“ Trotz technischer Überlegenheit – derzeit ist der Test aus Jena eine sogenannte Igel-Leistung, die Patienten aus eigener Tasche zahlen müssen.

Bisher erkranken jährlich etwa 5000 Frauen allein in Deutschland an der Krebsart – etwa ein Drittel stirbt. Vor mehr als zehn Jahren seien erste Schritte in der Forschung getan worden, damals noch am Universitätsklinikum in Jena in einer Forschungsgruppe. Bis heute geht es in der Firma darum herauszufinden, wie sich Tumor-Gewebe verhält. Der entwickelte Test sucht genetische Marker, die auftauchen, ehe die Krankheit ausbricht. Das kommt auch international an: Anfang 2017 hat Oncgnostics eine Zusammenarbeit mit einem chinesischen Unternehmen auf den Weg gebracht, inzwischen ist die Zulassung dafür erteilt. „Die produzieren unsere Testausrüstung, wir bekommen einen Umsatzanteil und kümmern uns selbst um Europa“, so Hansel.

Kooperation mit Unternehmen aus China

So ein Unterfangen ist für ein kleines und junges Unternehmen – man hat etwa ein Dutzend Mitarbeiter – nicht ohne Risiko. China sei kulturell sehr anders, die Sprachbarriere hoch. „Man braucht für Verhandlungen mit Partnern dort jemanden, der die Sprache und die Kultur gut versteht.“

Dafür braucht man Kapital, um nicht gegen eine Wand zu laufen. Und mit Finanzierung kennen sich die Jenaer aus. Die Sparkasse Jena-Saale-Holzland ist ebenso am Unternehmen beteiligt wie seit 2014 die Beteiligungsmanagement Thüringen (bm-t). Zwei Mal hat man bereits Geld über sogenanntes Crowd-Investing eingeworben. 2016 ging es um eine halbe Million Euro, 2018 um eine dreiviertel Million. Beide Kampagnen richteten sich über das Internet an die Öffentlichkeit und waren erfolgreich – auch weil die Investition jeweils von der bm-t gedoppelt und die Firma zugleich bekannter wurde.

Das eigene Wirken hat man dabei mit kurzen Video-Clips erklärt. „Eigentlich hatten wir darauf spekuliert, auch Patientinnen anzusprechen“, sagt Mitgründerin Martina Schmitz. Tatsächlich aber seien 90 Prozent der Investoren Männer, die zwischen 250 und 10.000 Euro zuschießen. Auch Ärzte seien unter den Interessenten. Im Gegenzug habe man sich verpflichtet, bestimmte Ziele zu erreichen, etwa die Studienlage zu verbessern, das Marketing auszubauen oder Partner in anderen Ländern zu finden.

Bis 2021 profitabel werden

Dass die Aufbaubank-Tochter bm-t mit dabei ist, „hat uns geholfen, denn so fassen andere eher Vertrauen in uns“, sagt Hansel. Dass man als vergleichsweise kleines Unternehmen überhaupt im medizinischen Bereich arbeiten kann, liegt an der Art der Produkte. „Wir entwickeln und produzieren Tests, keine Medikamente.“ Hier müsse man nicht über Jahre in mehreren Stufen klinische Tests machen, die Millionen Euro kosten.

Folglich will man bis 2021 profitabel werden. Folgen sollen Tests wie für Eierstockkrebs – Produkte gibt es hier noch nicht. Auch sei denkbar, den Test von Laboren unabhängig zu machen, um ihn auch dort anbieten zu können, wo es keine Labor-Infrastruktur gibt.

Das Unternehmen in Ostthüringen

Die Oncgnostics GmbH wird im Bioinstrumentezentrum Jena geführt von den beiden Gründern Alfred Hansel und Martina Schmitz sowie von Peter Haug.

Die vom Unternehmen entwickelten Krebstests weisen epigenetische Veränderungen nach. So werden Krebszellen erkannt. Die sogenannten Biomarker sind patentiert und bilden die Basis des Unternehmens.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen 12 Mitarbeiter – darunter eine Doktorandin. Das Gros der Belegschaft ist weiblich.

OTZ-Serie im Internet: