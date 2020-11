Kreisstraße in Großbockedra gesperrt

Die Kreisstraße 115 in Großbockedra muss ab Freitag, 27. November, 8 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden. Bei der Hausnummer 56a in der Dorfstraße (Ortsausgang Richtung Rausdorf) muss eine Abwasserleitung verlegt werden, teilt das Landratsamt mit.

Die Sperrung dauert bis Montag, 30. November, an. Rausdorf ist in dieser Zeit nur aus Richtung Stadtroda (Gernewitz) erreichbar. Die Umleitung nach Geisenhain ist ausgeschildert, Kahla ist über Unterbodnitz und Oberbodnitz erreichbar. Da am 27. November ein unterrichtsfreier Tag an den Schulen ist, fährt an diesem Tag auch kein Linienbus. Am 30. November ist wieder planmäßiger Schulbusverkehr.