Kreuzung in Jena-Nord bekommt neue Decke

Jena. Restarbeiten machen erneute Sperrung erforderlich. Wenn es gut läuft, enden die Bauarbeiten in Jena-Nord diese Woche

Endspurt auf der Baustelle an der Ecke Naumburger/Altenburger Straße in Jena-Nord: Sofern das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten planmäßig bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. So haben es die Stadtwerke auf Zeitungsnachfrage mitgeteilt.

„Grund für die relativ lange Sperrzeit sind die notwendigen Ruhezeiten für die Abbindung der Bitumenfläche und für die Betonarbeiten im Bereich der Regenrinne“, heißt es von den Stadtwerken. Die Baustelle geht mit der Sperrung einer wichtigen Kreuzung einher, an der im Winter 2021 eine Fernwärmehavarie im gesamten Nordraum den Katastrophenfall für eine Nacht ausgelöst hatte.

Bei den Reparaturarbeiten an der betroffenen Leitung Ende vergangenen Jahres war die Straßendecke dort nur provisorisch verschlossen worden. Diese provisorische Betondecke wird nun durch eine finale Bitumendecke ersetzt. Außerdem setzt das Unternehmen Restarbeiten an einer Fernwärmeentlüftung um. Zusätzlich haben die Stadtwerke von der Stadt den Auftrag erhalten, in dem Zusammenhang auch noch eine Regenrinne im Bereich der Straßenbahngleise tauschen zu lassen.

Obwohl schon einige Zeit an der Kreuzung gebaut wird, fahren Autofahrer häufig an den Sackgassenschildern, die an allen vier Zufahrten stehen, vorbei. Es hilft nichts, man kommt an den Absperrungen wirklich nicht vorbei.