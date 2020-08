Kripo fasst gesuchten Mann in Jena

Jena. 22-Jähriger aus Baden-Württenberg wartet in U-Haft auf Verfahren in Jena

Gewerbsmäßiger Betrug, Diebstähle und andere Delikte gehen auf das Konto eines jungen Mannes aus Baden-Württemberg, den Fahnder der Kripo Jena am Sonntagnachmittag zu fassen bekamen.

Gegen den 22-Jährigen hatte das Amtsgericht Jena im Januar 2020 einen Haftbefehl erlassen. Ihm werden umfangreiche Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität vorgeworfen. Der Mann tauchte unter und hielt sich an verschiedenen Orten in Thüringen auf, teilweise unter Verwendung von falschen Personalien. Da herkömmliche polizeiliche Maßnahmen nicht zur Inhaftierung führten, übernahmen spezialisierte Fahnder Anfang August die Suche und konnten den jungen Mann schließlich am Sonntag festnehmen, als er Verwandte in Jena besuchen wollte. Er wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt auf sein Gerichtsverfahren.