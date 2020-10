Kripo Jena warnt vor „falschen Polizeibeamten“ und Einbrecherbanden

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich die Betrüger in Eisenberg und Umgebung bei mehreren Rentnern telefonisch gemeldet. Sie stellten sich als Polizeibeamte vor und erzählten den Senioren, dass sie möglicherweise im Focus einer Einbrecherbande stünden. Um die vorzugsweise allein stehenden Rentnerinnen vor einem Schaden zu bewahren, werde ihnen ein Beamter vorbei geschickt, kündigten die „falschen Polizisten“ an. Ihrem „Kollegen“ sollen die Senioren vorhandenes Bargeld und Bankkarten aushändigen, die so für kurze Zeit sicher verwahrt würden.

Bei dem Sachverhalt handle es sich um eine bekannte Masche von Telefonbetrügern, warnt die Kriminalpolizei. Die Polizei führe derartige Anrufe und/oder Hausbesuche nicht durch. Derartige Handlungsweisen stellten nahezu ausnahmslos einen Betrugsversuch dar. In keinem Fall sollten Betroffene den Tätern Geld oder Geldkarten übergeben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Jena mahnt die Bürger zur Vorsicht und erbittet sachdienliche Hinweise per Telefon: 03641 81 -2464, per E-Mail an: kdd.kpi.jena@polizei.thueringen.de oder direkt an die örtlichen Polizeidienststellen. (red)

