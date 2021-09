Zumindest an den Schulen wird es nach Informationen des Bildungsministeriums in den ersten beiden Schulwochen einen Sicherheitspuffer mit einer Testpflicht geben.

Kritik aus Jena: Land nimmt Infektionsrisiko in Kindergärten in Kauf

Jena. Vorläufiges Ende der Corona-Tests: Stadt Jena kann finanzielle Mehrbelastungen nicht mehr stemmen.

Die neue Strategie des Landes nimmt eine erhöhte Infektionsgefahr in den Kindertagesstätten in Kauf. Und die Stadt kann schon aus finanziellen Gründen dies auf kommunaler Ebene nicht mehr abfangen. Zum Ende der Sommerferien hat sich OB Thomas Nitzsche (FDP) erneut kritisch zur Teststrategie des Landes geäußert.

Nachdem das Land Thüringen zum 1. August die Tests auf das Corona-Virus in den Kindertageseinrichtungen eingestellt hatte, hat der Krisenstab der Stadt Jena die Tests für die Zeit der Sommerferien selbstständig weiter finanziert. Die noch verfügbaren Tests aus dieser Bestellung (aktuell etwa 7000 Stück) könnten durch die Kindertageseinrichtungen weiter abgerufen werden, so dass Tests zumindest in der ersten Woche nach den Ferien noch möglich sein würden. Eine weitere Finanzierung von Schnelltests durch die Stadt Jena könne darüber hinaus nicht gewährleistet werden. „Wir haben mehrfach beim Land Thüringen versucht ein Umlenken bei der Teststrategie für Kitas und Schulen zu erwirken. Leider erfolglos. Die enormen finanziellen Mehrbelastungen können wir auf Dauer nicht in Eigenregie stemmen“, sagt Nitzsche.

Kosten von fast 250.000 Euro

Bis zum Beginn der Sommerferien konnten Kommunen die entstandenen Kosten für die Schnelltests beim Land Thüringen refinanzieren. Mit dem plötzlichen Wechsel in der Teststrategie des Landes, wonach ein Testangebot an Kindergärten gar nicht mehr vorgehalten werden sollte, müssen Kommunen die Finanzierung seit dem 1. August allein organisieren. Für alle Kindergartenkinder der Stadt Jena bei zwei Tests je Woche entstünden für den Zeitraum von zwei Monaten Kosten von fast 250.000 Euro.

Zumindest an den Schulen wird es nach Informationen des Bildungsministeriums in den ersten beiden Schulwochen einen Sicherheitspuffer mit einer Testpflicht geben. Danach greift ein Testsystem, das sich an Warnstufen orientiert. In der Basisstufe soll es keine Tests geben. Ab Warnstufe eins (7-Tage-Inzidenz über 35 und höhere Krankenhausbelegung oder Intensivbettenauslastung) greift ein Testangebot zweimal wöchentlich.

