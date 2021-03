Krokusdieb in Jena! Relevant!

Relevanz! Wer als Lokaljournalist unterwegs ist, hat sich da ein dickes Fell zugelegt. Kollegen der großen Zeitungen, aber auch der Fernsehsender schauen manchmal spöttisch auf die Niederungen des Reporteralltags in der Provinz. Manifest wird dies bei Terminen mit Prominenten. Dann gleicht der Pressetross einem Pavianhügel, von dem unsereins immer heruntergestoßen werden soll.

Manchmal sorgen wir Lokaljournalisten selbst dafür, dass man schreckhaft ausruft: Relevanz! Vor Jahren sorgte die Münstersche Zeitung für einen Internethype, da eine Praktikantin berichtete, in einem Neuenkirchener Altenheim sei ein „Großer Blumenkübel zerstört“ worden. Mit großer Überschrift selbstverständlich. Somit gesellte sich zum Sack Reis in China ein Blumenkübel im Münsterland.

Relevanz! Dachte und forderte ich, als ich am Mittwoch den Polizeibericht in die Finger bekam. „Ein Krokusdieb wurde in der Nacht zu Mittwoch in der Hermann-Pistor-Straße in Jena enttarnt.“ Toll! Und doch las ich gebannt weiter. Zeugen hätten gesehen, er habe etwas verbuddelt. Die Polizei kam, der 58-Jährige flüchtete, aber nicht schnell genug. Als die Polizisten den Mann durchsuchten, fanden sie 50 Krokusse. Und die musste der polizeibekannte Dieb unter Aufsicht auf der städtischen Wiese wieder einpflanzen.