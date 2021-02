Kuckuck ruft’s aus dem Wald

Kann man über die schleppende Auszahlung der Corona-Wirtschaftshilfe auch noch Witze machen? Na klar kann man! So zu hören in einer Radiowerbung, die ein in Jena vertretenes Autohaus für seine Gewerbefahrzeuge schaltet. Da wird ein Sketch erzählt, in dem ein Unternehmer zu Vater Staat kommt und sagt: „Guten Tag, ich hätte gern Coronahilfen.“ Dann wird es still im Radio, irgendwann hört man einen Kuckuck.

Die Botschaft ist klar, dem gebeutelten Unternehmer wird, wenn schon nicht von der Politik, so zumindest im Autohaus geholfen: mit einem günstigen Leasing-Angebot. Natürlich muss niemand sich wegen Corona ein neues Auto besorgen.

In Thüringen sollen Unternehmer vergleichsweise einfach auch Zuschüsse für den Erwerb eines Lastenfahrrades bekommen. „Cargobike Invest“ heißt das Programm. Nur, welche Waren damit transportieren? Die örtliche Töpferzunft zum Beispiel kann gar nicht absehen, wann das Marktwesen wieder in die Gänge kommt. Die Öffnungsperspektive fehlt.

Immerhin können Soloselbstständige seit Dienstag Anträge auf die „Neustarthilfe“ stellen, die ihnen seit November weggebrochene Einnahmen ausgleichen soll. Einige Solisten werden vermutlich neustarten, bevor sie einen Cent Hilfe bekommen haben. Und das ist leider kein Witz.