Kükenrettung am Klinikum in Jena und ein Dezernent am Grill

Jena. Sommerfest im Jenaer Tierheim: Über den Tod einer Entenmutter, Rehkitze und Mähmaschinen und einen blinden Kater.

Dass der blinde Kater Kolumbus, dem aufgrund eines schmerzhaft erhöhten Augeninnendrucks beide Augen entfernt werden mussten, nach einem Zeitungsbericht nun ein liebevolles Zuhause gefunden habe, berichtet Kerstin Wuthenow vom Jenaer Tierheimverein am Samstag, 1. Juli, beim Sommerfest im Tierheim gern. Es gehe dem Kater bei seiner neuen Familie gut, sagt sie. Über solche Vermittungserfolge freue man sich immer.

Eine Spende der SPD überreichen Katja Glybowskaja und Christian Gerlitz an Kerstin Wuthenow und René Glaser vom Tierheimverein. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Tierfreunde und -schützer kamen am Samstag im Tierheim zusammen, um gemeinsam einen bunten Nachmittag zu verbringen. Mit dem Sommerfest will das Tierheim sich vorstellen und bei allen Unterstützern und Tierfreunden bedanken. Gleichzeitig dient das Fest auch dazu, Spenden zu sammeln.

Die Rettungshundestaffel des DRK zeigte, was die vierbeinigen Lebensretter drauf haben, das Duo „Dreamer“ spielte Livemusik, die Cheerleader des TsG Jena und eine Tanzgruppe traten auf: „Das Tolle daran ist, dass uns all diese Menschen ohne Gage unterstützen und wir so in der Lage sind, unseren Besuchern ein richtiges Programm zu bieten“, sagt Kerstin Wuthenow.

Auch das vegetarisch-vegane Buffet war von Freunden des Tierheims zubereitet worden: Salate, vegane Bratlinge, Kuchen und vieles mehr konnte so auf Spendenbasis angeboten werden.

Eine Vorführung zeigte der Verein "Hand in Pfote". Der Hund Ariella bekam von den Kindern extra Streicheleinheiten. Der Verein organisiert unter anderem mit dafür ausgebildeten Hunden Besuche in Altersheimen. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Tierschützer retten Entenküken vom Klinikumsteich

Auch der Tierschutzverein Jena-Saale-Holzland stellte sich beim Sommerfest vor und warb um Nachwuchs. „Es ist einfach sehr schwer, junge Menschen zu finden, die sich kontinuierlich im Verein engagieren“, sagt Juliane Lukas vom Tierschutzverein. Gemeinsam mit Annett Stückrad rückt sie immer wieder zu Tierrettungsaktionen in und um Jena aus – egal ob es um streunende Katzen, Füchse, Waschbären oder in Not geraten Vögel geht.

Im Juni beispielsweise habe ein Patient aus dem Jenaer Klinikum in Lobeda angerufen, und die Tierschützerinnen auf eine verletzte Ente mit Küken aufmerksam gemacht. „Die Entenmutter hatte sich den Klinik-Teich als Zuhause ausgesucht. Sie hatte eine Bisswunde, vielleicht von einem Hund, der nicht angeleint war oder aber von einem Fuchs“, vermutet Juliane Lukas.

Leider sei die Entenmutter nicht mehr zu retten gewesen und habe eingeschläfert werden müssen. Die drei noch lebenden Entenküken wurden von den Tierschützerinnen gefangen und zu Familie Kahl nach Schirnewitz gebracht. „Die Familie kümmert sich seit vielen Jahren um Vögel, die Hilfe benötigen“, sagt Juliane Lukas. Für solche spontanen Rettungsaktionen sucht der Verein Nachwuchs mit Zeit und Einsatzbereitschaft.

Bereits acht Rehkitze seit April gesichert

Im Teich am Universitätsklinikum gingen die Tierschützerinnen Juliane Lukas, Kerstin Felsch und Annett Stückrad auf "Entenjagd". Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Ebenfalls vor Ort war die neue Rehkitzrettung Jena, Weimar, Erfurt. In kurzer Zeit waren 23 Tierfreunde zusammengekommen, die seit April diesen Jahres bereits sieben Einsätze hatten, bei denen acht Kitze rund um Jena gesichert werden konnten.

„Wir haben ein Mitglied mit einer Drohne. Diese Drohne mit Wärmebildkamera ist für die Kitzrettung unentbehrlich“, sagt Nadin Margraf von der Kitzrettung. Sie selbst mache nun auch einen Drohnen-Pilotenschein. Was der Verein in Gründung jedoch dringend benötige, sei eine zweite Drohne, die etwa 6000 Euro koste. „Wir hoffen, dass wir dieses Geld über Spenden zusammenbekommen“, so Margraf.

Vertreter der Stadt mit Scheck und Grillzange

Auch tierliebende Vertreter der Stadt zeigten beim Sommerfest im Tierheim Präsenz: Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) und die SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Katja Glybowskaja waren gekommen und überreichten einen Spendenscheck der SPD. Ordungs- und Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU) unterstützte am Grill und wendete die vegetarischen Bratlinge, und auch CDU-Stadtrat Bastian Stein, der selbst Mitglied im Tierheimverein ist, war natürlich vor Ort. Am Ende des Sommerfests konnte sich das Tierheim über Spendeneinnahmen von 1500 Euro freuen.

Das Tierheim freut sich derzeit besonders über Katzenkinderfutter (zucker- und getreidefrei), Einstreu für Kleintierkäfige und Hundeleckerlis.