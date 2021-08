Stadtkirche in Jena

Künstler aus Chicago in der Stadtkirche

Jena. Orgelandacht in Jena mit Josefien Stoppelenburg und Stephen Alltop

Josefien Stoppelenburg und Stephen Alltop sind die Künstler des Abends bei der nächsten Orgelandacht in der Stadtkirche Jena. Die Sopranistin und der Organist leben derzeit in Chicago/USA.

Auf ihrem Programm stehen Werke für Gesang und Orgel, berühmte Arien von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Leonard Bernstein und Wolfgang Amadeus Mozart. Dazu Orgelwerke von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Josefien Stoppelenburg und Stephen Alltop bereichern den Jenaer Orgelsommers im Rahmen ihrer aktuellen Europa-Tournee. Josefien Stoppelenburg begann ihre internationale Karriere in den Niederlanden und war vor einigen Jahren in der Stadtkirche als Sopranistin in Bachs „Johannes-Passion“ zu hören.

Mittwoch, 1. September, 20 Uhr, Stadtkirche Jena