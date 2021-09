Kulturreihe „Wein & Geist“ in Kahla startet wieder

Seitenroda. Christian Haase mit „Best of Solo“

Der Sänger der Gundermann-Band „Die Seilschaft“, Christian Haase, erzählt in seinen Liedern vom Mensch bleiben in einer Zeit der galoppierenden Kleingeistigkeit. Dabei ist er kein Mahner. Er biedert sich auch nicht hemdsärmelig am Tresen an. Haase trifft mit den Texten punktgenau die Mitte aus menschelnder Wärme und einer Lyrik, die beachtliche Tiefen erreicht. Mit den Liedern, den Anekdoten dazwischen und seiner charismatischen Schnoddrigkeit hat der Musiker Einiges und auf jeden Fall Eigenes in der deutschen Popmusiklandschaft zu bieten.

Auf der Leuchtenburg präsentiert er am kommenden Freitag, den 17. September, ab 20.30 Uhr sein Programm „Best of Solo“ – mit ausgewählten Liedern von allen Alben und natürlich aus dem Repertoire von „Die Seilschaft“ in der Porzellankirche.

Dazu wird der prämierte Leuchtenburg-Wein, der im Weinberg unterhalb der Burg wächst, ausgeschenkt. Es ist unbedingt eine Reservierung erforderlich.

Tickets unter: https://leuchtenburg.ticketfritz.de/Shop/Detail/13412/18781