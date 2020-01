Kulturverein Großeutersdorf weiht seine neue Fahne

Exakt fünf Minuten lang genagelt wurde am Sonnabend im Schloss Weißenburg in Uhlstädt-Kirchhasel. Und das gleich 48 Mal. Die Mitglieder des Kulturvereins Großeutersdorf feierten das 30-jährige Bestehen ihres Vereins. Dieser ist unter anderem Gastgeber des Gänsemarktes auf dem Festgelände in Großeutersdorf. Der eigentliche Termin für die Vereinsgründung war der 27. Januar 1990 gewesen. Da das 30-Jährige auf einen Montag fällt, wurde die Festlichkeit um zwei Tage vorgelegt. Höhepunkt der Feierstunde war die Weihe der neuen Vereinsfahne mit der Fahnennagelung.

Dieses Prozedere ist in hiesigen Kreisen nur wenig bekannt. Jens Hild, ehrenamtlicher Bürgermeister, Vereinsvorsitzender und Geschichtsfreund, wollte diese besondere und historisch überlieferte Form der Weihe unbedingt durchführen. „Bei dieser Fahne, die wir heute weihen, handelt es sich um eine Nachbildung. Die Original-Fahne ist in keinem guten Zustand. Sie liegt im Museum in Gera“, sagte Hild.

Wolfgang Schmidt beim Nageln zur Fahnenweihe. Foto: Foto: Jens Henning

Versehen wurde die Nachbildung mit 48 goldfarbenen Nageln. Beide Seiten der Fahne sind mit Sprüchen bedruckt. Die Spezial-Nägel halten den Fahnenstoff am Eichenstab.

„Wir haben die Nägel schon vorher eingeschlagen. Das Eichenholz ist sehr hart. Für einen Laien ist es gar nicht so einfach, die Nägel gerade in den Stab zu schlagen. Ich hatte es mal versucht und großes Glück gehabt. Ich habe den Nagel genau getroffen und versenkt“, sagte Hild.

Fachliche Unterstützung bekam er von Udo Frommelt aus Kahla, einem ausgebildeten Sattler. „Er hatte uns geholfen beim Einschlagen der Nägel“, sagte der Vereinschef. Die anwesenden Mitglieder des Kulturvereins durften am Sonnabend dennoch den Spezialhammer in die Hand nehmen und die Nägel eingeschlagen, wenn auch nur provisorisch.

Vereinschef eröffnete 21.41 Uhr die Zeremonie

Die Reihenfolge, wer nageln dufte, war kein Zufall. „Zuerst dürfen die Vorstandsmitglieder nageln. Danach geht es mit den Mitgliedern weiter, die am längsten im Verein sind. Mit dem Nageln stellen wir eine Verbundenheit zwischen der Fahne und jedem einzelnen Mitglied her“, sagte Hild. Der Vereinschef eröffnete 21.41 Uhr die Zeremonie. Nach dem letzten symbolischen Schlag um 21.46 Uhr nahm Vereinsmitglied Dietmar Hild, der Bruder von Jens Hild, die Fahne und trug sie durch den Veranstaltungsraum bis zum Fahnenständer. Wann die Vereinsfahne zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt wird, konnte Jens Hild noch nicht sagen. „Wir werden sie auf jeden Fall bei Umzügen und größeren Festen tragen. In der anderen Zeit wird sie in unserem Vereinsraum eingerollt liegen und aufbewahrt.“

Bis zur Abfahrt für alle Mitglieder ein Geheimnis

Was die Anschaffung der Fahne gekostet hatte, dazu wollte sich Jens Hild nicht genau äußern. „Fahnen sind ja bekanntlich nicht gerade billig. Unsere Fahne haben wir zu einem günstigen Preis bekommen. Es war aber auch ein vierstelliger Preis.“ Da es um die Gemeinde finanziell nicht so gut bestellt ist, wurde die Fahne ausschließlich über Spenden und Gelder aus der Vereinskasse bezahlt.

Dass das 30-jährige Vereinsjubiläum in dem Schloss in Uhlstädt-Kirchhasel gefeiert wurde, das wussten bis zur Abfahrt um 18.30 Uhr ab Großeutersdorf mit dem Reisebus nur die Mitglieder des Vorstandes. „Das war für alle ein Geheimnis“, sagte Dietmar Hild. Er kennt den Inhaber des Schlosses, den Kahlaer Carsten Bernhardt, persönlich. „Wir sind ins Gespräch gekommen und haben den Termin unter Dach und Fach gebracht“, sagte Dietmar Hild. Zum 25-Jährigen waren die Großeutersdorfer im Rittersaal auf der Leuchtenburg in Seitenroda.