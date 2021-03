Kunden aus Jena verhindern die Insolvenz

"Willkommen an die besten Kunden der Welt" hat Friseurmeisterin Sandra Stenzel in großer Dankbarkeit an den Spiegel geschrieben, auch die Blumen waren Geschenke.

Für die Jenaer Friseurmeisterin Sandra Stenzel ist dies das schönste Erlebnis in trüben Tagen: Sie hat eine unglaubliche Anteilnahme erlebt, nachdem andere Menschen von den großen Lockdown-Sorgen des Ein-Frau-Betriebes gehört hatten. Es gab ein Bild in der Zeitung, weil sie wöchentlich vor ihrem Salon in der Saalstraße stand. Die Hilfe ging so weit, dass sie die Insolvenz abwenden und den Antrag auf Arbeitslosengeld zerreißen konnte.