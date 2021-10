Lobeda Ost Haus mit dem Schriftzug „Ich sehe was, was Du nicht siehst“

Kunst am Bau „an der Platte“ in Lobeda

Jena. Jenawohnen lädt wieder ins Kreative Baubüro ein: Diesmal zu Kunstrundgang und Buchvorstellung

Es geht wieder los: Das kreative Baubüro von Jenawohnen lädt am Freitag, 15. Oktober, gleich zu zwei Veranstaltungen nach Lobeda ein.

Im Mittelpunkt beider Veranstaltungen steht der Umgang der DDR mit Kunst im öffentlichen Raum – am Beispiel von Jena-Lobeda und am Beispiel von Eisenhüttenstadt, das einst als „Stalinstadt“ auf dem Reißbrett entworfen worden war.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den Auftakt macht am Freitag um 16 Uhr Doris Weilandt mit ihrem beliebten Kunstrundgang. Diesmal führt die Kunsthistorikerin die Interessierten durch Lobeda-Ost. Kaum zu übersehen, fast programmatisch, steht seit 1998 am Eingang zu diesem Stadtteil in luftiger Höhe der Schriftzug „Ich sehe was, was du nicht siehst“.

Was es mit diesem Kunstwerk, aber auch mit anderer baugebundener Kunst und freier Plastik im Stadtviertel auf sich hat, verrät Doris Weilandt in diesem kurzweiligen, etwa zweistündigen Spaziergang. Treffpunkt für die Tour ist am Kreativen Baubüro in der Stauffenbergstraße 10 (Innenhof hinter Kaufland in Lobeda-West).

Den Blick über die Stadtgrenzen hinaus und auch immer wieder nach Lobeda zurück lenkt die anschließende Buchvorstellung im Kreativen Baubüro. Ebenfalls am Freitag, ab 18 Uhr, stellt dort der Fotograf und Autor Martin Maleschka sein neuestes Buch vor: Der „Architekturführer Stalinstadt – Eisenhüttenstadt“ vereint Fotos und Informationen zu 35 herausragenden Gebäuden und Kunstwerken in dieser ersten „sozialistischen Wohnstadt” der DDR. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenfrei.