Kunstbrücke mit Schirmwetter in Jena-Burgau

ena. Jena-Burgau braucht nach Abriss des alten Guts einen Versammlungsraum

J Auf das Ortsfest in Burgau hatten sich Menschen weit über den Stadtteil hinaus gefreut. „100 Jahre Stadtteil von Jena“ galt es zu feiern. Die „Kunstbrücke“ mit 14 Künstlern war ein Highlight. Mitwirkende wie Eve Trzewick sowie Dagmar und Alex Lüddemann hatten zunächst auf Sonnenschirme gesetzt. Dann kam der Regen. Wichtige Botschaften von der Festbühne kamen dennoch an, wie die, dass der Stadtteil nach dem Abriss des „Alten Gutes“ einen neuen Versammlungsraum braucht. OB Thomas Nitzsche (FDP) als Besucher sagte, die Stadt werde sich bemühen. Die längste Schlange sahen die Gäste am Bratwurststand, wo die Roster nur 2,50 Euro kosteten. Tags zuvor in Wenigenjena hatten Besucher schon eine 4 vor dem Komma gesehen.