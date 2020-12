Kunstgenuss in der Jenaer Stadtkirche endet am Mittwoch

In der Stadtkirche endet am Mittwoch, 30. Dezember, eine Ausstellung des Fördervereins „Ein Kunsthaus für Jena“. Unter dem Titel „Denkabstand – Kunst in Krisenzeiten“ werden Werke aus dem Depot der Jenaer Kunstsammlung präsentiert. Die Werke kommen viel zu selten ans Licht der Öffentlichkeit, sagt der Verein.

Die erste große Stiftung erhielt die Kunstsammlung Jena mit der Botho-Graef-Stiftung durch Ernst Ludwig Kirchner im Jahre 1918 mit 260 Werken aus dessen druckgrafischem Frühwerk. Fast 100 Jahre später, im Sommer 2014, sorgte die Übergabe der Sammlung Opitz-Hoffmann erneut für eine große Erweiterung. Mit etwa 1000 Kunstwerken der zeitge­nössischen deutschen und internationalen Kunst konnten nicht nur Leerstellen geschlossen werden, sondern die Jenaer Sammlung konnte qualitativ neu ausgerichtet werden. Die Übernahme des Nachlasses der Jenaer Zeichnerin Erika John stellt eine weitere singuläre Bereicherung der Sammlung dar.

Sammlung hat sich essenziell gewandelt und entwickelt

Neben diesen großen Zuwendungen hat sich die Sammlung in den vergangenen zwanzig Jahren durch eine Vielzahl von kleineren Ankäufen, Spenden und Schenkungen – oft parallel zum Programm der Ausstellungen – essenziell gewandelt und entwickelt.

Der Kunsthaus-Verein müht sich seit Jahren um die Etablierung eines Kunsthauses in Jena, um die Sammlung dauerhaft den Menschen zeigen zu können. Bisher wurden 500 Unterschriften im Rahmen eines Bürgerantrages gesammelt, die im Januar an die Stadt übergeben werden sollen.