Kunsthaus für Jena: Welche vier Standorte im Rennen sind

Jena. Verein ist guter Hoffnung. Stadt Jena will sich durch „Abschichten“ der Entscheidung nähern, ob der Eichplatz die richtige Wahl ist

Kunst kann in turbulenten Zeiten Brücken bauen. Einen Versuch unternimmt der Kunsthaus-Verein in diesen Tagen. Für eine Ausstellung in der Stadtkirche hat er Arbeiten ausgewählt, die Menschen erfreuen sollen, die die Seele streicheln, zum Nachdenken anregen oder trösten können. Das spürten die Menschen, die zur Ausstellungseröffnung in die Stadtkirche kamen. Werke von 14 Künstlern sind zu sehen, wobei Frank Stella sicher der bekannteste von ihnen ist.

Heidrun Schrade vom Kunsthausverein erläuterte das dauerhafte Anliegen der Initiative, Kunst aus dem Depot ans Licht zu bringen. Denn die Jenaer Kunstsammlung hat das Problem, dass ihre Kunstwerke sich die meiste Zeit im Lager und nicht im Ausstellungsraum befinden. Beispielhaft erzählt sie von Gerd Wandrers Bild „Umwege“, das normalerweise einen Platz in einem Volksbad-Vorzimmer hat, dort aber kaum öffentlichkeitswirksam ist. Nun wurde es in die Ausstellung geholt, damit es jeder sehen kann.

Die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten

„Die Grundidee des Bildes zeigt die Vielfalt unseres Planeten und fordert auf, diese zu entdecken“, erzählt der Apoldaer Künstler Gerd Wandrer über seine Arbeit. Vielfalt könne nur gesehen werden, wenn man die Augen nicht verschließt und offen ist, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und dafür Umwege in Kauf zu nehmen. Das passt zu einem aktuellen Thema der Stadtplanung,

Wie geht es eigentlich weiter mit dem Kunsthaus, dessen Freunde nach wie vor hoffen, dass dafür ein stadtzentraler Platz auf den bisher unverkauften Eichplatz-Flächen gefunden wird?

„Wir sind guter Hoffnung, dass hier mit viel Sachverstand mögliche Standorte geprüft werden“, sagt Heidrun Schrade.

Aktuell laufen bei der Stadt zwei Prozesse parallel, wie aus der Stadtverwaltung zu erfahren war. Einmal gibt es Gespräche in der Bürgerwerkstatt, in der über die Entwicklung des so genannten Baufeldes 2 (Südostteil des Eichplatzes) gesprochen wird. Parallel dazu gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit vier möglichen Standorten für das Kunsthaus im Stadtgebiet von Jena befasst.

Drei Standortvorschläge sind noch vertraulich

Ein Standort wäre der Eichplatz, die drei alternativen Orte sind bislang vertraulich. Zu Beginn des nächsten Jahres soll es einen Zwischenbericht an den Stadtrat geben, der dann entscheiden muss, wie es weitergeht. Ende nächsten Jahres könnte dann eine Entscheidung zur Nutzung des zweiten Eichplatz-Baufeldes fallen. Dabei könnten auch Überlegungen eine Rolle spielen, gemeinsam mit der Universität ein vom Bund gewolltes Zukunftsinstitut nach Jena zu holen.

Neueste Wortschöpfung aus der Verwaltung für den Kunsthaus-Prozess ist übrigens das Wort „abschichten“. Das meint, durch etappenweises Prüfen zu großen Entscheidungen finden. Da schließt sich der Kreis denn schichtenweises Arbeiten, das ist auch in der Kunst ein wohlbekanntes Verfahren.