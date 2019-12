Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunstverein Jena vergibt Preis für junge Ausstellungsmacher

Nach einer bundesweiten Ausschreibung für den Ausstellungspreis für junge Kuratoren steht die Gewinnerin fest: Den mit 1000 Euro dotierten ersten Preis vom Jenaer Kunstverein erhält die junge Kuratorin Nina Lucia Groß für ihr Ausstellungskonzept „Dressuren der Durchlässigkeit“.

Das Konzept überzeugte die Jury vor allem durch den überraschenden und originären Ansatz, ökonomische, politische, soziale und auch emotionale Phänomene unserer Gesellschaft anhand der Beziehung von Mensch und Pferd zu analysieren.

Der zweite Preis (700 Euro) geht an Lisa Alice Klosterkötter für ihr Ausstellungskonzept „Through the Flowers“. Den dritten Preis (300 Euro) erhält Lorenzo Graf für seinen Vorschlag „And whatever you say, you say nothing“.

Die Verleihung des ersten Preises an Nina Lucia Groß erfolgt im Rahmen der Eröffnung der ersten Ausstellung des Jenaer Kunstvereins im Jubiläumsjahr, der Exposition „Vielfalt!“ am 7. Februar.

Die Preisträgerausstellung „Dressuren der Durchlässigkeit“, für deren Realisation der Kuratorin weitere Mittel zur Verfügung stehen, wird am 3. April in den Galerie-Räumen im Stadtspeicher eröffnet.

Jenaer Firmen sollen als Sponsoren gewonnen werden

Mit der Initiierung des Ausstellungspreises möchte der Jenaer Kunstverein die in den vergangenen Jahren gewachsene Bedeutung der kuratorischen Praxis honorieren. Im Unterschied zu den Fördermöglichkeiten für junge Künstler über Stipendien oder Preise gibt es für junge Kuratoren kaum vergleichbare Angebote.

Für die Begründung des Preises hat der Jenaer Kunstverein zunächst für 2020 eine Anschubfinanzierung aus Mitteln der Innovationsförderung Kunst und Kultur der Stadt Jena erhalten. Ab 2021 sollen dann sukzessive Jenaer Wirtschaftsunternehmen als Sponsoren gewonnen werden.