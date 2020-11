Lack zerkratzt und Spiegel abgetreten: 28 Autos in Jena beschädigt

Nach Angaben der Polizei in Jena meldeten am Montagmorgen mehrere Autobesitzer Beschädigungen an ihren Fahrzeugen. Vor allem im Stadtviertel Jena-West hatten unbekannte Täter in der Nacht vom Sonntag zum Montag mehrere Autos beschädigt.

Im Lommerweg wurde von insgesamt 15 Autos mithilfe eines spitzen Gegenstandes der Lack zerkratzt. Zwei Fahrzeuge wurden mit verfassungswidrigen Symbolen verunstaltet. In der Ebertstraße und in der angrenzenden Naumann- und Beethovenstraße beschädigten die noch unbekannten Täter an 13 Autos die Außenspiegel.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt 14.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet Zeugen sich in Jena unter folgender Telefonnummer 03641-810 zu melden.