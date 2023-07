Ladendieb stopft in Jena Rucksack voll – Mann hat Führerschein angeblich verlegt

Jena In Jena konnte ein Ladendieb entkommen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Außerdem ist ein Mann wiederholt ohne Führerschein gefahren. Die Meldungen.

Der Polizeibericht für Jena:

Ermittlungen nach Ladendiebstahl

Ein unbekannter, 30 bis 40 Jahre alter Ladendieb entkam am Dienstagmittag einem Ladendetektiv. Der männliche Täter hatte zuvor alkoholische Getränke im Wert von knapp 50 Euro in seinen mitgeführten Rucksack verstaut und den Discounter im Leutragraben ohne zu bezahlen verlassen. Obwohl der Detektiv den Dieb in Richtung Markt zu Fuß verfolgte, konnte der Täter nicht gestellt werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 40 Jahre

normale Statur

trug ein grünes Basecap der Marke "Adidas", eine schwarze Weste mit einem schwarzen Unterhemd darunter, Jeans sowie grüne Schuhe

hatte einen grauen Rucksack bei sich

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 179123/2023, entgegen.

Fahrer unter Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein

Einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstagabend der 28-jährige Fahrer eines BMW unterzogen. Wie die Polizei mitteile, konnte er keinen Führerschein vorzuzeigen. Der Mann gab an, diesen "verlegt" zu haben. Jedoch fiel der 28-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf, sodass der begründete Verdacht bestand, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Überdies reagierte ein Drogentest positiv, was eine Blutentnahme und die fällige Anzeigenfertigung zur Folge hatte.

Vandalismus an Haltestelle: 3000 Euro Schaden

Wie am Dienstagmittag an der Haltestelle Felsenkeller festgestellt wurde, beschädigten Unbekannte mutwillig einen elektronischen Fahrtanzeiger des Nahverkehrs. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit nicht. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 3000 Euro.

