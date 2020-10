Ladesäulen entstehen am Jenaer Busbahnhof

Elektromobilität in Jena gewinnt an Fahrt: Die Zahl der in Jena zugelassenen Autos mit Elektroantrieb lag Ende September bei 350 und hat sich so binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.

Allein 100 Zulassungen davon erfolgten laut Statistik des städtischen Fachdiensts Familien- und Bürgerservice in den letzten drei Monaten. Knapp die Hälfte der zugelassenen Fahrzeuge ist mit rein elektrischem Antrieb unterwegs, die andere Hälfte sind sogenannte Plug-In-Hybride. In zehn Jahren sollen insgesamt 10.000 Elektro-Autos auf Jenas Straßen unterwegs sein. Entsprechend arbeiten die Stadtwerke daran, die Möglichkeiten fürs Strom-Tanken der E-Fahrzeuge zu schaffen. Mittlerweile stehen E-Autofahrern rund 150 Ladepunkte in Jena zur Verfügung. Über die Hälfte davon gehören zu gewerblichen Fuhrparks lokaler Unternehmen, etwa 20 sind in privaten Haushalten zu finden. Die öffentlichen Ladesäulen Nummer 29 und 30 mit vier Ladepunkten entstehen am Busbahnhof und sollen noch im Oktober in Betrieb gehen. Mit Jenawohnen, der Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss und der Heimstätten-Genossenschaft werden Möglichkeiten erarbeitet, Ladepunkte für Mieter in Wohnungsnähe zu errichten. Auch selbst geht die Stadtwerke -Gruppe mit gutem Beispiel voran: 25 Elektro-Fahrzeuge und 27 Elektro-Ladepunkte zählt der Fuhrpark.