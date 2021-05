Lärmschutz in Orlamünde: Petition in Bundestag eingebracht

Orlamünde. FPD-Abgeordneter Reginald Hanke erkundigte sich bei der Bürgerinitiative, die eine Lärmschutzwand an der ausgebauten B88 fordert.

Der Kampf um eine Lärmschutzwand in Orlamünde beschäftigt nun auch den Bundestag. FDP-Bundestagsabgeordneter Reginald Hanke nahm das Anliegen der Bürgerinitiative „Lärm macht krank“ an und nimmt die Petition mit in den Petitionsausschuss, dessen Mitglied er ist. Auch der Thüringer Petitionsausschuss befasst sich derzeit mit dem Thema.

Hanke hatte sich zuvor an der Bundesstraße 88 bei Anwohner Helmut Schweinitz über die Situation informiert, heißt es in einer Mitteilung des Abgeordneten. Am Ortsausgang von Orlamünde entsteht eine dritte Überholspur, und die Geschwindigkeit werde auf 100 Kilometer pro Stunde erhöht. Die Anlieger in der Rudolstädter Straße, direkt an dem ausgebauten Abschnitt, befürchten enormen Lärmzuwachs.

Hanke zeigt Verständnis für die Sorgen und sagt seine Unterstützung zu. Er verstehe zudem nicht, warum in Zeutsch oder Uhlstädt eine Lärmschutzwand möglich ist, in Orlamünde aber nicht. „Die Petition nehme ich mit nach Berlin. Allerdings werde ich nicht allein über die Petition ‚Lärmschutz Orlamünde‘ entscheiden, ich hoffe aber, dass die anderen Fraktionen Ihr Anliegen genauso sehen und mittragen“, erklärt der Abgeordnete gegenüber Helmut Schweinitz.

Hanke hält die Kosten für die Lärmschutzwand für überschaubar. Zudem fordert der Abgeordnete, der zur Bundestagswahl wieder antritt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung und lärmmindernden Straßenbelag.