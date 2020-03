Orlamünde. Ein neues Gutachten verweist auf bessere Lärmschutzmaßnahmen an der B88 in Orlamünde. Ob diese durchgesetzt werden, ist aber noch fraglich.

Lärmschutz: Zeit drängt für Anwohner der B88 in Orlamünde

Im Sinne der künftigen Schnelligkeit geht es derzeit etwas langsamer an der Bundesstraße 88 in Orlamünde voran. Für den Ausbau der vielbefahrenen Verbindungsstrecke zwischen Rudolstadt und Jena werden erste Erdaushubmaßnahmen am Straßenrand bewerkstelligt, um im späteren Verlauf die dritte Spur für die Überholmöglichkeit in Richtung Zeutsch zu schaffen. Autofahrer von Norden kommend müssen derzeit auf den Gegenverkehr achten und geduldig warten, da ihre Fahrspur teilweise von Baufahrzeugen besetzt ist; später wird eine Ampelanlage aufgestellt.

Die Baustelle ist für die Einen ein Zeichen für den infrastrukturellen Ausbau, für Andere ein Grund zur Sorge. Denn die Anwohner an der Rudolstädter Straße, welche parallel zur B88 verläuft, fürchten zunehmenden Lärm, da Autofahrer stadtauswärts zukünftig auf 100 Stundenkilometer statt 70 beschleunigen können. So formierten sie sich im Vorjahr zu einer Bürgerinitiative, um für bessere Lärmschutzmaßnahmen zu kämpfen, und zogen mit diesen Forderungen auch vor den Thüringer Landtag. Bürgermeister Uwe Nitsche (FWG) und die Stadträte stehen hinter der Initiative und gaben ein neues schalltechnisches Gutachten in Auftrag. Orlamünde ließ neues schalltechnisches Gutachten anfertigen Wie Nitsche zur vergangenen Stadtratssitzung in Orlamünde sagte, widerspricht das vorliegende Gutachten jenem, das von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde vor über zehn Jahren während des Planfeststellungsverfahrens in Auftrag gegeben wurde. Der Sachverständige, der von der Industrie- und Handelskammer als vertrauenswürdig eingeschätzt wird, ist der Meinung, dass Lärmmessungen fehlinterpretiert wurden. So hätten nach Bundesimmissionsschutzgesetz Maßnahmen zum aktiven Schallschutz Vorrang. Kurz gesagt: Der Gutachter empfiehlt drei Schutzmaßnahmen, und zwar die Beibehaltung der 70km/h, eine lärmmindernde Straßenoberfläche sowie eine höhere Betonschutzwand als die vorgesehene 1,15 Meter hohe Betongleitwand. Diese Maßnahmen würden nicht in den Planfeststellungsbeschluss eingreifen, sondern hätten „den Charakter einer Modifizierung“. Eine Bürgerinitiative in Orlamünde setzt sich für besseren Lärmschutz an der B88 ein. Foto: Foto: Katja Dörn Nun ist aber die Frage, ob überhaupt und wann eine solche Modifizierung möglich ist. Eine eingereichte Petition der Bürgerinitiative soll zur nächsten Sitzung des Petitionsausschusses beraten werden, weiß Nitsche. Der Petitionsausschuss ist aber kein rechtsgebendes Organ. Er kann der Landesregierung eine politische Empfehlung aussprechen, die Petition umzusetzen oder ihre Forderungen erneut zu prüfen. Beim Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft war bis Dienstagnachmittag keine Antwort zu möglichen Bauänderungen zu erhalten. Die Zeit drängt, denn nach dem Erdaushub folgt im Laufe des Jahres die Asphaltierung der Strecke sowie Ende 2020 auch das Setzen der Betongleitwand. „Die Hoffnung ist, dass das Land schneller ist als die Baufirma“, sagte Nitsche zur Stadtratssitzung. Der Ausbau der B88 bedeutet für die Orlamünder indes auch Vorteile, so entsteht ein gut zwei Kilometer langer neuer Radweg, der entlang der Saale zwischen Orlamünde und Niederkrossen trassiert wird. Damit sollen Radfahrer von der Bundesstraße verbannt werden, auf der Autofahrer einen Zahn zulegen werden. Die neue Saalebrücke in Orlamünde dient später als Wirtschaftsweg. Foto: Foto: Katja Dörn Außerdem wird eine neue Brücke über die Saale errichtet. Das Bauwerk ist bereits ausgeschalt, sodass jetzt noch die Zufahrten angelegt werden müssen. Mitte des Jahres ist die Fertigstellung für diese Wirtschaftswegverbindung geplant, über die später eine landwirtschaftliche Fläche und Gartengrundstücke erreicht werden, sagt Stephan Saalfeld, Referatsleiter Straßenneubau beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Dafür bricht die Deutsche Bahn den Bahnübergang an dieser Stelle ab. Die Maßnahmen sind eingebunden in das Großprojekt Ortsumfahrung Zeutsch, das nach jetzigem Stand insgesamt 37 Millionen Euro kostet und 2022 fertiggestellt sein soll. Orlamünder protestieren vor Landtag für besseren Lärmschutz Bürger-Versammlung in Orlamünde gegen Verkehrslärm B88 zwischen Uhlstädt und Orlamünde: Auf der Überholspur nach Jena