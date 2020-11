Landesförderung (nicht) an Jenaer Tageseltern weitergegeben

J Tagesmütter- und Väter befinden sich nicht in einem Anstellungsverhältnis mit der Stadt Jena, sondern sind freiberuflich tätig. Im Durchschnitt betreuen sie vier Kinder. Es gab Kritik aus ihren Reihen an den Hilfen in der Corona-Zeit.