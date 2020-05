Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landratsamt im Saale-Holzland bildet mehr aus

Bei der Nachwuchsgewinnung setzt der Saale-Holzland-Kreis noch mehr auf Ausbildung im eigenen Haus, im Landratsamt. Bisher wurden mit zehn Jugendlichen Verträge für das neue Ausbildungsjahr geschlossen und damit doppelt so viele wie im Vorjahr.

So starten im September beziehungsweise Oktober zwei Auszubildende im dualen Bachelorstudiengang Soziale Arbeit in der Studienrichtung „Soziale Dienste“ sowie ein Anwärter für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes in der Kommunalverwaltung. Hinzu kommt je ein Bachelor-Studierender im Studiengang Betriebswirtschaft, Studienrichtung Öffentliches Management und im Studiengang Engineering, Studienrichtung Praktische Informatik. Fünf weitere Auszubildende beginnen die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. „Auch künftig hat die Gewinnung von Auszubildenden bei uns einen sehr hohen Stellenwert“, sagt Landrat Andreas Heller. „Die Ausbildung im eigenen Haus bringt viele Vorteile, vor allem festigt sie bei den jungen Leuten die Bindung an unsere Region.“