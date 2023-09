Landwirte laden zum Hoffest nach Bucha ein

Bucha. Zum traditionellen Hoffest wird wieder nach Bucha eingeladen. Das wartet auf die Besucherinnen und Besucher.

Die Agrargenossenschaft Bucha und die Agrargemeinschaft „Gebirge“ Kleinkröbitz laden an diesem Samstag, 16. September, von 10 bis 16 Uhr zu ihrem traditionellen Hoffest ein. Dieses findet bei freiem Eintritt auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Bucha an der Dorfstraße 1a statt.

Wie Vorständin Caroline Kunze-Wehlte sagt, ist das Hoffest für die Agrargenossenschaft ein „erster Abschluss der Ernte, bevor noch die Futterernte beginnt“. Sie persönlich freue sich auf den „anderen, positiven Stress“ des Hoffests und „Gespräche, die Kraft für anstrengende Wochen geben“.

Vielfältiger Landmarkt

Beim Programm werde auf einen Mix aus „alten, liebgewonnenen und neuen Gesichtern“ gesetzt, so Kunze-Wehlte. Neben dem Landmarkt mit vielen kulinarischen und handwerklichen Ständen, Kutsch-, Feuerwehr- und Traktorfahrten sowie weiteren Angeboten für Kinder soll es erstmals ab 11.30 Uhr ein Landkino geben, bei dem Einblicke in die Entwicklung der Landwirtschaft in den vergangenen 100 Jahren gegeben werden. „Früher war es vor allem körperliche Arbeit, heute ist der Kopf mehr gefragt wegen der hochsensiblen Technik“, so Kunze-Wehlte.

Auch die Auftritte des Kahlaer Schülerorchesters „Leuchtenburg-Sound“ und der Singegruppe des Männer-Gesangvereins Weißenborn seien zu empfehlen. Ebenso seien noch Teilnehmende an der Oldtimer-Ausstellung willkommen.

Genügend Parkplätze

Caroline Kunze-Wehlte informiert zudem darüber, dass genügend Parkplätze auf einer großen Wiese neben der Agrargenossenschaft zur Verfügung stehen werden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstütze Anreisende bei der Suche. Ziel sei es, so die Rettungswege im Dorf frei zu halten.