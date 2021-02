Langsame Rückkehr zur Normalität beim Nahverkehr

Jena Buslinien 12 und 14 in Jena bedienen wieder alle Haltestellen

Die Buslinien 12 und 14 fahren wieder regulär und bedienen alle Haltestellen, das meldet der Nahverkehr Jena.

Aktuell würden fast alle Linien planmäßig verkehren, darunter die Straßenbahnlinien 1, 4 und 5. Die Linien 2 und 3 fahren zwischen Jenzigweg, Winzerla und Lobeda-Ost zu den planmäßigen Abfahrtszeiten. Die Strecke bis Jena-Ost ist noch nicht vom Schnee befreit. Für Fahrten vom Jenzigweg bis Jena-Ost sollen Fahrgäste die Buslinie 41 (410/411) nutzen, so der Nahverkehr.

Die Buslinie 15 fährt von der Haltestelle Stifterstraße über die Schützenhofstraße bis ins Rautal mit einem Kleinbus – und zwar von 5 bis 21 Uhr alle 30 Minuten. Die Abfahrt im Rautal erfolgt zu den Minuten 20 und 50, die Abfahrt in der Stifterstraße zu den Minuten 05 und 35. Der Übergang zur Straßenbahn erfolgt an der Haltestelle Stifterstraße, es gibt keinen Bus-Halt an der Haltestelle Altenburger Straße, darauf weist der Nahverkehr hin.

Auf der Linie 41 Wogau/Jenaprießnitz – Busbahnhof verkehren nur die Fahrten der JES Verkehrsgesellschaft. Die planmäßigen Anrufsammeltaxi-Fahrten verkehren zwischen Jenzigweg und Wogau/Jenaprießnitz.

Auf der Linie 43/431 wird die Haltestelle Erich-Kuithan-Straße nicht bedient. Auf Linie 48 verkehren nur die Fahrten der JES Verkehrsgesellschaft und der Kombus.

Zu den Schulbussen teilt das Unternehmen mit, dass aufgrund der Straßenverhältnisse der freigestellte Schülerverkehr in Jena aktuell noch nicht wieder aufgenommen werden kann.

Die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft weist darauf hin, dass es durch Witterungseinflüsse, Verkehrsbehinderungen und Sperrung/Freigabe von Streckenabschnitten jederzeit zu Veränderungen und Einschränkungen kommen kann.