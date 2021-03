Leben mit Corona

Nun haben wir es mehr oder minder gelernt, mit der Pandemie zu leben. Ein Jahr liegt hinter uns. Und unsicher ist, was vor uns liegt. Dass aus dem Musterschüler Jena, der im Frühjahr 2020 bundesweit für Furore sorgte, ein durchschnittlicher Schüler geworden ist, hat sicherlich ganz unterschiedliche Gründe. Fest steht: Wir sind müde geworden; falsche Entscheidungen, langsames Impfen, verwirrende Aussagen auf verschiedenen Ebenen: Bund, Land, Stadt.

Wir sind aber auch ungeduldig geworden, wollen uns nicht mehr mit Verboten und Regeln abfinden und verlangen von der Politik ein belastbares Szenario für den Ausstieg aus dem Lockdown. Was am Ende dann doch verwundert, da Thüringen Spitzenreiter beim Inzidenzwert ist.

Die Nachbarstadt Weimar wollte mutig voranpreschen und die Geschäfte ab Montag wieder öffnen. Das Land zögert. Wäre das eine Option für Jena? Sich nicht allein an Inzidenzwerten zu orientieren, sondern auch auf eine Betten-Inzidenz zu setzen, das heißt, die Kapazitäten im Universitätsklinikum mit zu berücksichtigen? Ist das Leichtsinn? Fahrlässigkeit? Oder ein seriöser Ansatz? Es mutet an wie Versuch und Irrtum, was doch wunderbar zu einer Wissenschaftsstadt passen würde. Die Zwickmühle ist da: Nichts zu tun, wird den Abwärtsstrudel nicht aufhalten können. Den Irrtum müssten wir teuer bezahlen.

Immerhin: Auch in der Verwaltung wird über „Click & Meet“ nachgedacht: Geschäfte sollen mit ihrer Kundschaft individuelle Besuchszeiten vereinbaren, um Ansammlungen zu vermeiden.