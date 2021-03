Leicht steigende Inzidenz im Saale-Holzland-Kreis

Am Freitag, 12. März, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises zwölf neue Corona-Fälle gemeldet. Ein positiver Fall ist in einer Kindertagesstätte im südlichen Kreisgebiet festgestellt worden.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 beträgt 3.064.

Der Inzidenzwert (neue Fälle innerhalb der letzten 7 Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) hat sich von 115,7 am Freitag auf 119,3 am Sonnabend erhöht.