Arbeitsmarkt Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit in Jena und in Saale-Holzland

Jena. Anhaltend ungünstige Rahmenbedingungen wirken sich weiterhin negativ aus.

Trotz der recht milden Witterung in den letzten Wochen hat sich die Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt etwas verschlechtert. So sank in Jena die Zahl der Arbeitslosen um 83 auf 3183. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es allerdings 184 Arbeitslose mehr. Wie Agentur für Arbeit Thüringen Ost am Donnerstag informiert, betrug die Arbeitslosenquote im November 5,6 Prozent.

Im November meldeten sich 634 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das waren 17 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 709 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 46 mehr als im November 2022. Seit Jahresbeginn gab es 7435 Zugänge von Arbeitslosen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 447 Meldungen.

69,2 Prozent der Arbeitslosen werden durch das Jobcenter betreut

69,2 Prozent der Arbeitslosen werden in Jena durch das Jobcenter betreut. Das waren im November 2204 Personen, 53 weniger als im Oktober, aber 56 Personen (+ 2,2 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosigkeit ist im Saale-Holzland im November um 29 auf 1959 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 128 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im November 4,6 Prozent; vor einem Jahr hatte sie sich auf 4,3 Prozent belaufen.

„Zwar ist die Zahl der gemeldeten Stellen leicht gestiegen, das vor allem der bevorstehenden Weihnachtszeit zu verdanken ist. Dennoch lassen die anhaltend ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, hohe Energie und Rohstoffpreise, schwer kalkulierbare Investitionsrisiken sowie Fachkräftemangel die Unternehmen bei Personaleinstellungen auch weiterhin verhalten agieren“, sagt Torsten Hammer, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit.