Leipziger machen das Jenaer Kinderheim schön

Ilka Grieser und Gerald Rother gehörten am Donnerstag zum Team der Leipziger Firma VNG, das Verschönerungsarbeiten am Kinderheim Friedensberg ausführte.

Der 16. Freiwilligentag der Bürgerstiftung Jena am morgigen Sonnabend hat einen angenehmen Schatten vorausgeworfen. Ein 14-köpfiges Team der Leipziger Firma VNG Handel & Vertrieb GmbH war am Donnerstag beim Kinderheim Friedensberg zu Gange, um Hecken zu schneiden, Unkraut zu jäten, einen Sandkasten in Ordnung zu bringen, Altholz wegzuräumen, Zäune zu streichen. Oliver Schirok, Mitarbeiter des Erdgas- und Energielieferanten VNG, berichtete, dass das Unternehmen einmal jährlich für sein Personal ein „Team-Event“ ermögliche. Bislang hätten diese Ausflüge eher eine touristische Note gehabt wie etwa voriges Jahr beim Besuch der Kahlaer Leuchtenburg. Erstmals habe man nun auf „gesellschaftliches Engagement“ geschaut und zugehen können auf die 2001 von VNG gegründete Stiftung „Verbundnetz der Wärme“ zur Förderung gemeinnützigen Tuns. Gute Fügung: Mitglied des „Verbundnetzes“ ist die Bürgerstiftung Jena, wie Vorstandsvorsitzende Barbara Albrethsen-Keck erläuterte. Und so habe die bei der Jenaer Stiftung angesiedelte Freiwilligenagentur helfen können mit Hinweisen auf hilfsbedürftige Einrichtungen in der Stadt.