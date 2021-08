Leitungsbau in der Kahlaischen Straße in Jena

Jena. Jenawasser baut: Halbseitige Sperrung vom 23. August an

Der Zweckverband Jenawasser setzt ab Montag, 23. August, seine Tiefbauarbeiten in der Kahlaischen Straße fort. Dafür muss die Straße im Bereich der Straßenbahn-Haltestelle Felsenkeller punktuell halbseitig gesperrt werden.

Der Straßenverkehr wird per Ampel geregelt und an der Baustelle vorbeigeführt. Die Zufahrt in die Straße „An der Brauerei“ ist von der Kahlaischen Straße aus weiterhin möglich. Die Abfahrt ist über die Felsenkellerstraße sowie den Alexander-Puschkin-Platz möglich.

Tiefbau unter Straßenbahngleisen

Auf einer Länge von 300 Metern errichtet Jenawasser in der Kahlaischen Straße seit Anfang Juni eine neue Trinkwasserhauptleitung. Auf Höhe der Straßenbahn-Haltestelle am Felsenkeller wird in den kommenden Wochen der letzte Abschnitt der neuen Trinkwasserhauptleitung verlegt und an die bestehende Leitung angeschlossen. Diese wird Trinkwasser vom Wasserwerk Burgau zum künftigen Hochbehälter Rautal in Jena-Nord transportieren. Das Besondere an der anstehenden Bauphase: Die Leitung muss zwei Meter tief unter die Gleise der Straßenbahn verlegt werden. Zudem wird die Trinkwasserhauptleitung in ein Stahlschutzrohr eingezogen, was die Montagearbeiten an dieser Stelle aufwendig macht.

Abhängig von der Witterung, sollen die Arbeiten bis Ende September abgeschlossen sein.

Übersicht über alle aktuellen Baustellen von Stadtwerken und Jenawasser sowie der Ansprechpartnern: www.stadtwerke-jena-netze.de/Baustellen