Lesekonzert mit Volker Braun im Jenaer Trafo

Jena. Hochkarätige Gäste in Jena: Drummer Günter „Baby“ Sommer und Pianist Simon Lucaciu begleiten den Abend

Hochkarätige Gäste werden am Freitag, 15. September, im Trafo erwartet. Zum Lese-Konzert haben sich Schriftsteller Volker Braun, Drummer Günter „Baby“ Sommer und Pianist Simon Lucaciu angekündigt. Das Ganze ist mit LUF-PASSION überschrieben. Volker Braun greift in seinem Text ein brisantes aktuelles Thema über Kunstraub und Kolonialismus auf. Er erzählt im Zusammenklang mit Klavier und Schlagzeug die Geschichte vom Untergang eines kunstfertigen Volkes und der Auferstehung eines kunstvollen Bootes. Veranstalter ist die Jazzmeile Thüringen in Kooperation mit den Vereinen Lese-Zeichen, Jazz im Paradies, Trafo und der Landeszentrale für politische Bildung.

Freitag, 15. September, 20 Uhr, Trafo, Nollendorfer Straße 30; Tickets in der Jena-Information und der Abendkasse